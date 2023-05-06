«Милан» дома обыграл «Лацио»

«Милан» на своем поле победил «Лацио» в матче 34-го тура серии А — 2:0.

Голы забили Исмаэль Беннасер (17-я минута) и Тео Эрнандес (29-я).

Миланцы набрали 61 очко и поднялись на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Римляне — вторые (64 очка). У идущего третьим «Ювентуса» 63 очка и игра в запасе.