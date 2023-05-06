«Дженоа» вернулась в серию А

«Дженоа» вернулась в серию А после одного сезона во втором дивизионе Италии.

6 мая команда Альберто Джилардино дома обыграла «Асколи» (2:1) в 36-м туре серии B и гарантировала себе повышение в классе вслед за «Фрозиноне».

«Фрозиноне» за 2 тура до окончания турнира серии В занимает первое место с 74 очками, а «Дженоа» — второе (70). На третьей строчке идет «Бари» с 62 очками.