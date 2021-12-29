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«Рома» интересуется полузащитником «Лиона» Гимараэсом

17:11
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«Рома» намерена подписать полузащитника «Лиона» Бруно Гимараэса.

Как сообщает Globo, в бразильском футболисте заинтересован главный тренер римлян Жозе Моуринью. «Лион» требует за 24-летнего полузащитника 45 миллионов евро. Итальянский клуб готов заплатить за переход футболиста 30 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Франции Гимараэс провел 17 матчей, в которых сделал две результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://ge.globo.com/pr/blogs/blog-da-nadja/post/2021/12/27/bruno-guimaraes-e-indicado-por-mourinho-para-reforcar-a-roma-lyon-pede-45-milhoes-de-euros.ghtml

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Анна Горшкова все материалы автора

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