«Парма» собирается продлить контракт с Ансальди

«Парма» ведет переговоры по новому контракту с защитником Кристианом Ансальди, сообщает журналист Николо Скира.

Итальянский клуб предлагает 36-летнему аргентинцу соглашение до конца июня 2024 года.

Ансальди выступает за «Парму» с августа 2022 года, он забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 22 матчах за команду. Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2023 года.

В России футболист известен по игре за «Рубин» и «Зенит».