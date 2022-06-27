«Милан» готов взять Зиеша в аренду с опцией выкупа

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш летом может перейти в «Милан». Итальянский клуб готов взять футболиста в аренду с опцией выкупа, сообщает Football Italia.

За аренду «россонери» заплатят 5 миллионов евро. Через год они смогут выкупить Зиеша за 20 миллионов без учета бонусов.

Ранее 29-летний марокканец выразил желание уйти из лондонского клуба.

Зиеш выступает за «Челси» с июля 2020 года. В сезоне-2021/22 полузащитник забил 8 голов и сделал 6 результативных передач в 44 матчах за лондонскую команду.