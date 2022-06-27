«Милан» готов взять Зиеша в аренду с опцией выкупа
Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш летом может перейти в «Милан». Итальянский клуб готов взять футболиста в аренду с опцией выкупа, сообщает Football Italia.
За аренду «россонери» заплатят 5 миллионов евро. Через год они смогут выкупить Зиеша за 20 миллионов без учета бонусов.
Ранее 29-летний марокканец выразил желание уйти из лондонского клуба.
Зиеш выступает за «Челси» с июля 2020 года. В сезоне-2021/22 полузащитник забил 8 голов и сделал 6 результативных передач в 44 матчах за лондонскую команду.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|14.08
|00:00
|
Милан – Удинезе
|- : -
|14.08
|00:00
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|00:00
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
|14.08
|00:00
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|00:00
|
Лечче – Интер
|- : -
|14.08
|00:00
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|00:00
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|00:00
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|14.08
|00:00
|
Специя – Эмполи
|- : -
|14.08
|00:00
|
Верона – Наполи
|- : -
Новости