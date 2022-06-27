«Наполи» близок к подписанию норвежского форварда Сольбаккена
«Наполи» близок к подписанию норвежского форварда Олы Сольбаккена, информирует Il Mattino.
Форвард норвежского «Буде-Глимт» был в списке интересов «Ромы», однако «Наполи» предложил Сольбаккену контракт и ждет ответа от игрока.
В прошедшем сезоне 23-летиний форвард провел 20 матчей за норвежский клуб во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.
«Буде-Глимт» сыграет в квалификации Лиги чемпионов против «Клакскива» из Фарерских островов.
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3
|Наполи
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4
|Ювентус
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5
|Лацио
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6
|Рома
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7
|Фиорентина
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9
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10
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11
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12
|Удинезе
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13
|Болонья
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14
|Эмполи
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|0-0
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15
|Сампдория
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|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
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|0-0
|0
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17
|Салернитана
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
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|0-0
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19
|Кремонезе
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20
|Монца
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|14.08
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Милан – Удинезе
|- : -
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Фиорентина – Кремонезе
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Ювентус – Сассуоло
|- : -
|14.08
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Лацио – Болонья
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|14.08
|00:00
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Лечче – Интер
|- : -
|14.08
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|14.08
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Специя – Эмполи
|- : -
|14.08
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Верона – Наполи
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