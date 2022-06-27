«Наполи» близок к подписанию норвежского форварда Сольбаккена

«Наполи» близок к подписанию норвежского форварда Олы Сольбаккена, информирует Il Mattino.

Форвард норвежского «Буде-Глимт» был в списке интересов «Ромы», однако «Наполи» предложил Сольбаккену контракт и ждет ответа от игрока.

В прошедшем сезоне 23-летиний форвард провел 20 матчей за норвежский клуб во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

«Буде-Глимт» сыграет в квалификации Лиги чемпионов против «Клакскива» из Фарерских островов.