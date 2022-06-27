«Монца» взяла в аренду голкипера «Кальяри»

«Монца» взяла в аренду голкипера «Кальяри» Алесси Краньо. Срок соглашения рассчитан на один сезон, сообщает сайт новичка серии А.

Также в договоре предусмотрена опция выкупа трансфера 27-летнего голкипера. Она активируется, если «Монца» сохранит прописку в серии А по итогам сезона.

Отметим, что завтра, 28 июня, Краньо празднует лень рождения.

В прошлом сезоне он провел в составе «Кальяри» 35 матчей, в которых пропустил 63 гола. Он выступал за клуб с 2014 года, на по разу уходил в аренд в «Вртус» и «Беневенто.