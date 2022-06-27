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Сегодня, 21:41

«Монца» взяла в аренду голкипера «Кальяри»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Монца» взяла в аренду голкипера «Кальяри» Алесси Краньо. Срок соглашения рассчитан на один сезон, сообщает сайт новичка серии А.

Также в договоре предусмотрена опция выкупа трансфера 27-летнего голкипера. Она активируется, если «Монца» сохранит прописку в серии А по итогам сезона.

Отметим, что завтра, 28 июня, Краньо празднует лень рождения.

В прошлом сезоне он провел в составе «Кальяри» 35 матчей, в которых пропустил 63 гола. Он выступал за клуб с 2014 года, на по разу уходил в аренд в «Вртус» и «Беневенто.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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ТБ 2.5

19%

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Обе забьют - да

11%

1.84
ФК Кальяри
ФК Монца
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«Милан» готов взять Зиеша в аренду с опцией выкупа
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И В Н П +/- О
1
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
2
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
3
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
5
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
8
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
9
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
15
 Сампдория 0 0 0 0 0-0 0
16
 Специя 0 0 0 0 0-0 0
17
 Салернитана 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
19
 Кремонезе 0 0 0 0 0-0 0
20
 Монца 0 0 0 0 0-0 0
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14.08 00:00
Милан – Удинезе
 - : -
14.08 00:00
Фиорентина – Кремонезе
 - : -
14.08 00:00
Ювентус – Сассуоло
 - : -
14.08 00:00
Лацио – Болонья
 - : -
14.08 00:00
Лечче – Интер
 - : -
14.08 00:00
Монца – Торино
 - : -
14.08 00:00
Салернитана – Рома
 - : -
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Сампдория – Аталанта
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Специя – Эмполи
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