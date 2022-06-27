«Монца» взяла в аренду голкипера «Кальяри»
«Монца» взяла в аренду голкипера «Кальяри» Алесси Краньо. Срок соглашения рассчитан на один сезон, сообщает сайт новичка серии А.
Также в договоре предусмотрена опция выкупа трансфера 27-летнего голкипера. Она активируется, если «Монца» сохранит прописку в серии А по итогам сезона.
Отметим, что завтра, 28 июня, Краньо празднует лень рождения.
В прошлом сезоне он провел в составе «Кальяри» 35 матчей, в которых пропустил 63 гола. Он выступал за клуб с 2014 года, на по разу уходил в аренд в «Вртус» и «Беневенто.
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2
|Интер
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3
|Наполи
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|0
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|0-0
|0
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4
|Ювентус
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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5
|Лацио
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6
|Рома
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7
|Фиорентина
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8
|Аталанта
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9
|Верона
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10
|Торино
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11
|Сассуоло
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12
|Удинезе
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|0-0
|0
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13
|Болонья
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
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|0
|0
|0-0
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20
|Монца
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|0
|0
|0-0
|0
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|14.08
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Милан – Удинезе
|- : -
|14.08
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
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Ювентус – Сассуоло
|- : -
|14.08
|00:00
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|00:00
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Лечче – Интер
|- : -
|14.08
|00:00
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|00:00
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|00:00
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|14.08
|00:00
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Специя – Эмполи
|- : -
|14.08
|00:00
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Верона – Наполи
|- : -
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