«Милан» готов пригласить Гетце, если игрок пойдет на понижение зарплаты более чем в два раза

«Милан» готов предложить контракт нападающему Марио Гетце, чей контракт с «Боруссией Д» заканчивается летом 2020 года, сообщает Calciomercato.

По информации источника, «россонери» согласны подписать 27-летнего немца, но с условием, что игрок пойдет на существенное понижение заработной платы. Сообщается, что «Милан» не собирается платить Гетце столько же, сколько он получает в «Боруссии» — речь о 8 миллионах евро в год. Итальянцы готовы предложить футболисту зарплату от 2,5 до 3,5 миллиона евро.

На счету Гетце 3 гола и 1 результативная передача в 20 матчах за «Боруссию» в сезоне-2019/20.

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Во вторник, 26 мая «Боруссия Д» на своем поле примет «Баварию», начало — в 19.30 по московскому времени. Коэффициенты БК «Лига Ставок»: победа «Боруссии Д» — 3,70, ничья — 4,30, победа «Баварии» — 1,85.