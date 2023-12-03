Дебютные гол и передача Йовича принесли «Милану» победу над «Фрозиноне»
«Милан» на своем поле обыграл «Фрозиноне» в матче 14-го тура серии А — 3:1.
Победу «россонери» принесли забитый мяч и голевая передача Луки Йовича. Серб открыл счет на 43-й минуте и отдал ассист на Фикайо Томори на 74-й. Это первые результативные действия для форварда за «Милан». Еще один мяч на 50-й минуте забил Кристиан Пулишич.
Единственный гол гостей на 82-й минуте забил Марко Брешианини.
«Милан» (29 очков) сохраняет третье место в серии А. «Фрозиноне» (18) идет 11-м в турнирной таблице.
Источник: Таблица серии А
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|
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|10
|3
|1
|22-9
|33
|
2
|Интер
|13
|10
|2
|1
|30-7
|32
|
3
|Милан
|14
|9
|2
|3
|24-15
|29
|
4
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|13
|7
|3
|3
|26-14
|24
|
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|13
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|3
|4
|25-15
|21
|
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|
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|
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|20
|
9
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|13
|6
|2
|5
|21-13
|20
|
10
|Монца
|14
|4
|6
|4
|15-14
|18
|
11
|Фрозиноне
|14
|5
|3
|6
|20-24
|18
|
12
|Торино
|13
|4
|4
|5
|10-16
|16
|
13
|Лечче
|13
|3
|6
|4
|15-18
|15
|
14
|Сассуоло
|13
|4
|3
|6
|20-24
|15
|
15
|Дженоа
|14
|4
|3
|7
|15-19
|15
|
16
|Удинезе
|13
|1
|8
|4
|9-18
|11
|
17
|Эмполи
|14
|3
|2
|9
|9-26
|11
|
18
|Кальяри
|14
|2
|4
|8
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|10
|
19
|Верона
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|1.12
|22:45
|
Монца – Ювентус
|1 : 2
|2.12
|17:00
|
Дженоа – Эмполи
|1 : 1
|2.12
|20:00
|
Лацио – Кальяри
|1 : 0
|2.12
|22:45
|
Милан – Фрозиноне
|3 : 1
|3.12
|14:30
|
Лечче – Болонья
|- : -
|3.12
|17:00
|
Фиорентина – Салернитана
|- : -
|3.12
|17:00
|
Удинезе – Верона
|- : -
|3.12
|20:00
|
Сассуоло – Рома
|- : -
|3.12
|22:45
|
Наполи – Интер
|- : -
|4.12
|22:45
|
Торино – Аталанта
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|13
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|7
|
|
Оливье Жиру
Милан
|7
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|6
|
|
Джереми Толян
Сассуоло
|5
|
|
Мартен де Рон
Аталанта
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|14
|1
|2
|
|
Исак Хиен
Верона
|7
|1
|1
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