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«Лацио» в большинстве обыграл «Кальяри» благодаря голу Педро

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Лацио» — «Кальяри».
Фото Reuters

«Лацио» на своем поле обыграл «Кальяри» в матче 14-го тура серии А — 1:0.

Единственный гол на 8-й минуте забил Педро. Гости играли в меньшинстве с 27-й минуты — красную карточку получил Антуан Макумбу.

Римляне с 20 очками поднялись на девятое место в серии А. «Кальяри» (10) остался на 18-й строчке в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 14-й тур
02 дек, 20:00. Olimpico (Рим)
Лацио
1:0
Кальяри

Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Кальяри
ФК Лацио
0
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«Дженоа» сыграл вничью с «Эмполи» в серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ювентус 14 10 3 1 22-9 33
2
 Интер 13 10 2 1 30-7 32
3
 Милан 13 8 2 3 21-14 26
4
 Наполи 13 7 3 3 26-14 24
5
 Рома 13 6 3 4 25-15 21
6
 Болонья 13 5 6 2 15-10 21
7
 Лацио 14 6 2 6 15-15 20
8
 Фиорентина 13 6 2 5 20-17 20
9
 Аталанта 13 6 2 5 21-13 20
10
 Монца 14 4 6 4 15-14 18
11
 Фрозиноне 13 5 3 5 19-21 18
12
 Торино 13 4 4 5 10-16 16
13
 Лечче 13 3 6 4 15-18 15
14
 Сассуоло 13 4 3 6 20-24 15
15
 Дженоа 14 4 3 7 15-19 15
16
 Удинезе 13 1 8 4 9-18 11
17
 Эмполи 14 3 2 9 9-26 11
18
 Кальяри 14 2 4 8 13-26 10
19
 Верона 13 2 3 8 9-18 9
20
 Салернитана 13 1 5 7 10-25 8
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1.12 22:45
Монца – Ювентус
 1 : 2
2.12 17:00
Дженоа – Эмполи
 1 : 1
2.12 20:00
Лацио – Кальяри
 1 : 0
2.12 22:45
Милан – Фрозиноне
 - : -
3.12 14:30
Лечче – Болонья
 - : -
3.12 17:00
Фиорентина – Салернитана
 - : -
3.12 17:00
Удинезе – Верона
 - : -
3.12 20:00
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 13
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 7
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 7
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 6
Джереми Толян

Джереми Толян

Сассуоло

 5
Мартен де Рон

Мартен де Рон

Аталанта

 4
И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 14 1 2
Исак Хиен

Исак Хиен

Верона

 7 1 1
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