«Лацио» в большинстве обыграл «Кальяри» благодаря голу Педро

«Лацио» на своем поле обыграл «Кальяри» в матче 14-го тура серии А — 1:0.

Единственный гол на 8-й минуте забил Педро. Гости играли в меньшинстве с 27-й минуты — красную карточку получил Антуан Макумбу.

Римляне с 20 очками поднялись на девятое место в серии А. «Кальяри» (10) остался на 18-й строчке в турнирной таблице.