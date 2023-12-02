«Лацио» в большинстве обыграл «Кальяри» благодаря голу Педро
«Лацио» на своем поле обыграл «Кальяри» в матче 14-го тура серии А — 1:0.
Единственный гол на 8-й минуте забил Педро. Гости играли в меньшинстве с 27-й минуты — красную карточку получил Антуан Макумбу.
Римляне с 20 очками поднялись на девятое место в серии А. «Кальяри» (10) остался на 18-й строчке в турнирной таблице.
Источник: Таблица серии А
Положение команд
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ювентус
|14
|10
|3
|1
|22-9
|33
|
2
|Интер
|13
|10
|2
|1
|30-7
|32
|
3
|Милан
|13
|8
|2
|3
|21-14
|26
|
4
|Наполи
|13
|7
|3
|3
|26-14
|24
|
5
|Рома
|13
|6
|3
|4
|25-15
|21
|
6
|Болонья
|13
|5
|6
|2
|15-10
|21
|
7
|Лацио
|14
|6
|2
|6
|15-15
|20
|
8
|Фиорентина
|13
|6
|2
|5
|20-17
|20
|
9
|Аталанта
|13
|6
|2
|5
|21-13
|20
|
10
|Монца
|14
|4
|6
|4
|15-14
|18
|
11
|Фрозиноне
|13
|5
|3
|5
|19-21
|18
|
12
|Торино
|13
|4
|4
|5
|10-16
|16
|
13
|Лечче
|13
|3
|6
|4
|15-18
|15
|
14
|Сассуоло
|13
|4
|3
|6
|20-24
|15
|
15
|Дженоа
|14
|4
|3
|7
|15-19
|15
|
16
|Удинезе
|13
|1
|8
|4
|9-18
|11
|
17
|Эмполи
|14
|3
|2
|9
|9-26
|11
|
18
|Кальяри
|14
|2
|4
|8
|13-26
|10
|
19
|Верона
|13
|2
|3
|8
|9-18
|9
|
20
|Салернитана
|13
|1
|5
|7
|10-25
|8
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|1.12
|22:45
|
Монца – Ювентус
|1 : 2
|2.12
|17:00
|
Дженоа – Эмполи
|1 : 1
|2.12
|20:00
|
Лацио – Кальяри
|1 : 0
|2.12
|22:45
|
Милан – Фрозиноне
|- : -
|3.12
|14:30
|
Лечче – Болонья
|- : -
|3.12
|17:00
|
Фиорентина – Салернитана
|- : -
|3.12
|17:00
|
Удинезе – Верона
|- : -
|3.12
|20:00
|
Сассуоло – Рома
|- : -
|3.12
|22:45
|
Наполи – Интер
|- : -
|4.12
|22:45
|
Торино – Аталанта
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|13
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|7
|
|
Оливье Жиру
Милан
|7
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|6
|
|
Джереми Толян
Сассуоло
|5
|
|
Мартен де Рон
Аталанта
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|14
|1
|2
|
|
Исак Хиен
Верона
|7
|1
|1
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