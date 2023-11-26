«Милан» обыграл «Фиорентину» и прервал серию из 4 матчей без побед

«Милан» дома обыграл «Фиорентину» в матче 13-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Единственный гол забил защитник «россонери» Тео Эрнандес, реализовав пенальти на 45+2-я минуте встречи.

У хозяев в матче дебютировал 15-летний форвард Франческо Камарда, став самым молодым дебютантом в истории чемпионатов Италии.

«Милан» прервал серию из 4 матчей без побед (2 ничьих и 2 поражения). Команда Стефано Пиоли набрала 26 очков и занимает третье место в турнирной таблице серии А.

«Фиорентина» с 20 очками идет на 6-й строчке.