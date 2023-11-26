Агент Мхитаряна: «Мы готовы подписать новый контракт с «Интером»

Рафаэла Пимента, агент полузащитника «Интера» Генриха Мхитаряна, поделилась мнением о возможном продлении контракта.

«Мы готовы подписать новый контракт с «Интером». Речь идет только о финальных деталях, а потом все будет подписано», — приводит слова Пименты журналист Фабрицио Романо.

34-летний армянин выступает за «Интер» с лета 2022 года. В текущем сезоне полузащитник провел 16 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.