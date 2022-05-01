Гол Леана принес «Милану» победу над «Фиорентиной», Кокорин остался в запасе
«Милан» обыграл «Фиорентину» благодаря голу Леана
«Милан» на своем поле обыграл «Фиорентину» в матче 35-го тура чемпионата Италии — 1:0.
Единственный гол на 82-й минуте встречи забил форвард хозяев Рафаэл Леан.
Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку на матч, но так и не появился на поле, оставшись в числе запасных.
«Милан» укрепил лидерство в турнирной таблице, на счету команды 77 очков в 35 матчах. Идущий на второй строчке «Интер» отстает на 5 очков, но «нерадзурри» провели на игру меньше.
«Фиорентина» занимает седьмое место с 56 очками в 35 матчах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|35
|23
|8
|4
|61-30
|77
|
2
|Интер
|34
|21
|9
|4
|72-28
|72
|
3
|Наполи
|35
|21
|7
|7
|67-31
|70
|
4
|Ювентус
|35
|20
|9
|6
|54-31
|69
|
5
|Лацио
|35
|17
|8
|10
|70-53
|59
|
6
|Рома
|34
|17
|7
|10
|55-40
|58
|
7
|Фиорентина
|35
|17
|5
|13
|54-47
|56
|
8
|Аталанта
|34
|15
|10
|9
|61-43
|55
|
9
|Верона
|35
|14
|10
|11
|61-52
|52
|
10
|Торино
|35
|12
|11
|12
|45-37
|47
|
11
|Сассуоло
|35
|12
|10
|13
|60-61
|46
|
12
|Удинезе
|34
|10
|13
|11
|53-52
|43
|
13
|Болонья
|34
|11
|9
|14
|39-48
|42
|
14
|Эмполи
|35
|9
|10
|16
|46-65
|37
|
15
|Сампдория
|35
|9
|6
|20
|42-57
|33
|
16
|Специя
|35
|9
|6
|20
|37-63
|33
|
17
|Кальяри
|35
|6
|10
|19
|32-64
|28
|
18
|Дженоа
|35
|3
|16
|16
|25-55
|25
|
19
|Салернитана
|33
|6
|7
|20
|28-70
|24
|
20
|Венеция
|34
|5
|7
|22
|28-63
|22
Результаты / календарь
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36 тур
37 тур
38 тур
|30.04
|16:00
|
Кальяри – Верона
|1 : 2
|30.04
|16:00
|
Наполи – Сассуоло
|6 : 1
|30.04
|19:00
|
Сампдория – Дженоа
|1 : 0
|30.04
|21:45
|
Специя – Лацио
|3 : 4
|1.05
|13:30
|
Ювентус – Венеция
|2 : 1
|1.05
|16:00
|
Милан – Фиорентина
|1 : 0
|1.05
|16:00
|
Эмполи – Торино
|1 : 3
|1.05
|19:00
|
Удинезе – Интер
|- : -
|1.05
|21:45
|
Рома – Болонья
|- : -
|2.05
|21:45
|
Аталанта – Салернитана
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|27
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|23
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|16
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|9
|
|
Лоренцо Инсинье
Наполи
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Адама Сумаоро
Болонья
|25
|2
|5
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|25
|1
|10
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|29
|1
|7
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