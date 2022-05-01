Гол Леана принес «Милану» победу над «Фиорентиной», Кокорин остался в запасе

«Милан» на своем поле обыграл «Фиорентину» в матче 35-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Единственный гол на 82-й минуте встречи забил форвард хозяев Рафаэл Леан.

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку на матч, но так и не появился на поле, оставшись в числе запасных.

«Милан» укрепил лидерство в турнирной таблице, на счету команды 77 очков в 35 матчах. Идущий на второй строчке «Интер» отстает на 5 очков, но «нерадзурри» провели на игру меньше.

«Фиорентина» занимает седьмое место с 56 очками в 35 матчах.