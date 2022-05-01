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Сегодня, 17:56

Гол Леана принес «Милану» победу над «Фиорентиной», Кокорин остался в запасе

«Милан» обыграл «Фиорентину» благодаря голу Леана
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
1 мая. Милан. «Милан» — «Фиорентина».
Фото Reuters

«Милан» на своем поле обыграл «Фиорентину» в матче 35-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Единственный гол на 82-й минуте встречи забил форвард хозяев Рафаэл Леан.

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку на матч, но так и не появился на поле, оставшись в числе запасных.

«Милан» укрепил лидерство в турнирной таблице, на счету команды 77 очков в 35 матчах. Идущий на второй строчке «Интер» отстает на 5 очков, но «нерадзурри» провели на игру меньше.

«Фиорентина» занимает седьмое место с 56 очками в 35 матчах.

Италия. Серия А. 35-й тур
01 мая, 16:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
1:0
Фиорентина
Голы
Леан, 82 (1:0)
Милан
Меньян Калабрия Эрнандес Калюлю Томори Тонали Диас (Крунич, 56) Мессиас (Ребич, 56) Кессье (Беннасер, 79) Жиру (Ибрагимович, 67) Леан
Фиорентина
Терраччано Бираги Миленкович Венути (Мартинес Куарта, 46) Игор Сапонара (Соттиль, 81) Мале (Бонавентура, 59) Данкан (Иконе, 67) Амрабат Кабрал Гонсалес (Торрейра, 67)
Предупреждения
Беннасер 88’  -  Мале 2’, Венути 41’, Мартинес Куарта 72’
Судьи
Валери (Италия)

Александр Кокорин
Футбол
ФК Милан
ФК Фиорентина
3
4
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Милан 35 23 8 4 61-30 77
2
 Интер 34 21 9 4 72-28 72
3
 Наполи 35 21 7 7 67-31 70
4
 Ювентус 35 20 9 6 54-31 69
5
 Лацио 35 17 8 10 70-53 59
6
 Рома 34 17 7 10 55-40 58
7
 Фиорентина 35 17 5 13 54-47 56
8
 Аталанта 34 15 10 9 61-43 55
9
 Верона 35 14 10 11 61-52 52
10
 Торино 35 12 11 12 45-37 47
11
 Сассуоло 35 12 10 13 60-61 46
12
 Удинезе 34 10 13 11 53-52 43
13
 Болонья 34 11 9 14 39-48 42
14
 Эмполи 35 9 10 16 46-65 37
15
 Сампдория 35 9 6 20 42-57 33
16
 Специя 35 9 6 20 37-63 33
17
 Кальяри 35 6 10 19 32-64 28
18
 Дженоа 35 3 16 16 25-55 25
19
 Салернитана 33 6 7 20 28-70 24
20
 Венеция 34 5 7 22 28-63 22
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30.04 16:00
Кальяри – Верона
 1 : 2
30.04 16:00
Наполи – Сассуоло
 6 : 1
30.04 19:00
Сампдория – Дженоа
 1 : 0
30.04 21:45
Специя – Лацио
 3 : 4
1.05 13:30
Ювентус – Венеция
 2 : 1
1.05 16:00
Милан – Фиорентина
 1 : 0
1.05 16:00
Эмполи – Торино
 1 : 3
1.05 19:00
Удинезе – Интер
 - : -
1.05 21:45
Рома – Болонья
 - : -
2.05 21:45
Аталанта – Салернитана
 - : -
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Чиро Иммобиле

Лацио

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Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

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Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 9
Лоренцо Инсинье

Лоренцо Инсинье

Наполи

 8
И К Ж
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Адама Сумаоро

Болонья

 25 2 5
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

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Специя

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