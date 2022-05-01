«Эмполи» дома вдевятером проиграл «Торино», Белотти сделал хет-трик

«Эмполи» на своем поле проиграл «Торино» в матче 35-го тура чемпионата Италии — 1:2.

Единственный гол хозяев на 56-й минуте забил Шимон Журковски, у гостей на 78-й, 87-й и 90+7-й минутах отличился Андреа Белотти. Отметим, что форвард забил первый и второй голы с пенальти.

«Эмполи» закончил матч вдевятером: на 60-й минуте красную карточку получил Валерио Верре, а на 85-й из-за второй желтой карточки поле покинул Петар Стоянович.

«Торино» опередил «Сассуоло» и вышел на 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии с 47 очками в 35 матчах. «Эмполи» занимает 14-ю строчку с 37 очками в 35 играх.