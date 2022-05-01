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«Эмполи» дома вдевятером проиграл «Торино», Белотти сделал хет-трик

Хет-трик Белотти помог «Торино» обыграть «Эмполи» на выезде
Иван Торопцев
Корреспондент
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«Эмполи» на своем поле проиграл «Торино» в матче 35-го тура чемпионата Италии — 1:2.

Единственный гол хозяев на 56-й минуте забил Шимон Журковски, у гостей на 78-й, 87-й и 90+7-й минутах отличился Андреа Белотти. Отметим, что форвард забил первый и второй голы с пенальти.

«Эмполи» закончил матч вдевятером: на 60-й минуте красную карточку получил Валерио Верре, а на 85-й из-за второй желтой карточки поле покинул Петар Стоянович.

«Торино» опередил «Сассуоло» и вышел на 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии с 47 очками в 35 матчах. «Эмполи» занимает 14-ю строчку с 37 очками в 35 играх.

Италия. Серия А. 35-й тур
01 мая, 16:00. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
1:3
Торино
Голы
Журковски, 56 (1:0), Белотти, 78 (1:1), Белотти, 87 (1:2), Белотти, 90+6 (1:3)
Эмполи
Викарио Стоянович Луперто Вити Паризи Верре Хендерсон (Штулац, 79) Асллани Журковски (Ла Мантия, 89) Ди Франческо (Бенасси, 65) Пинамонти
Торино
Бериша Родригес Синго (Риччи, 70) Джиджи Войвода (Ансальди, 46) Буонджорно Побега Лукич (Сек, 70) Прат Брекало Пеллегри (Белотти, 71)
Предупреждения
Пинамонти 18’, Хендерсон 51’, Стоянович 75’, Луперто 86’  -  Войвода 18’, Лукич 29’
Удаления
Верре 60’, Стоянович 85’ (вторая ж.к)
Судьи
Коссо (Италия)

Андреа Белотти
Футбол
ФК Торино
ФК Эмполи
0
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И В Н П +/- О
1
 Милан 35 23 8 4 61-30 77
2
 Интер 34 21 9 4 72-28 72
3
 Наполи 35 21 7 7 67-31 70
4
 Ювентус 35 20 9 6 54-31 69
5
 Лацио 35 17 8 10 70-53 59
6
 Рома 34 17 7 10 55-40 58
7
 Фиорентина 35 17 5 13 54-47 56
8
 Аталанта 34 15 10 9 61-43 55
9
 Верона 35 14 10 11 61-52 52
10
 Торино 35 12 11 12 45-37 47
11
 Сассуоло 35 12 10 13 60-61 46
12
 Удинезе 34 10 13 11 53-52 43
13
 Болонья 34 11 9 14 39-48 42
14
 Эмполи 35 9 10 16 46-65 37
15
 Сампдория 35 9 6 20 42-57 33
16
 Специя 35 9 6 20 37-63 33
17
 Кальяри 35 6 10 19 32-64 28
18
 Дженоа 35 3 16 16 25-55 25
19
 Салернитана 33 6 7 20 28-70 24
20
 Венеция 34 5 7 22 28-63 22
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30.04 16:00
Кальяри – Верона
 1 : 2
30.04 16:00
Наполи – Сассуоло
 6 : 1
30.04 19:00
Сампдория – Дженоа
 1 : 0
30.04 21:45
Специя – Лацио
 3 : 4
1.05 13:30
Ювентус – Венеция
 2 : 1
1.05 16:00
Милан – Фиорентина
 1 : 0
1.05 16:00
Эмполи – Торино
 1 : 3
1.05 19:00
Удинезе – Интер
 - : -
1.05 21:45
Рома – Болонья
 - : -
2.05 21:45
Аталанта – Салернитана
 - : -
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