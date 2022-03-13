Гол Калулу принес «Милану» победу над «Эмполи»

«Милан» в матче 29-го тура чемпионата Италии обыграл «Эмполи» со счетом 1:0.

Единственный гол на 19-й минуте забил защитник Пьер Калулу.

После этого матча «Милан» с 63 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Интер», у которого две игры в запасе, на пять очков. «Эмполи» с 32 очками — на 13-й строчке.