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Бонуччи об уходе де Лигта: «Бавария» — отличный клуб, но он не обязательно выиграет с топ-командой»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи поделился мнением о переходе Маттейса де Лигта в «Баварию».

«Меня не удивило прощание Де Лигта, поскольку некоторые его заявления намекали на то, что он не хочет оставаться в «Ювентусе. Но я думаю, что в основе всего лежит уважение. Коллектив, в котором он был в течение трех лет, помог ему вырасти, и клуб вложил в него деньги. Я желаю ему всего наилучшего, но некоторые фразы, которые он говорил в составе сборной, не были приятными. Мы говорили об этом после праздников, и он понял. «Бавария» — отличный клуб, но он не обязательно выиграет с топ-командой», — приводит слова Бонуччи Juvefc.

19 июля «Бавария» объявила о переходе 22-летнего голландца. Немецкий клуб заплатит за игрока 70 млн евро.

Де Лигт стал игроком «Юве» в 2019 году, перейдя из «Аякса». В прошлом сезоне защитник забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 42 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.

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Ростов

Х2

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Обе забьют - да

19%

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Х

9%

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Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

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Леонардо Бонуччи
Маттейс де Лигт
ФК Бавария
ФК Ювентус
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