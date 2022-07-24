Бонуччи об уходе де Лигта: «Бавария» — отличный клуб, но он не обязательно выиграет с топ-командой»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи поделился мнением о переходе Маттейса де Лигта в «Баварию».

«Меня не удивило прощание Де Лигта, поскольку некоторые его заявления намекали на то, что он не хочет оставаться в «Ювентусе. Но я думаю, что в основе всего лежит уважение. Коллектив, в котором он был в течение трех лет, помог ему вырасти, и клуб вложил в него деньги. Я желаю ему всего наилучшего, но некоторые фразы, которые он говорил в составе сборной, не были приятными. Мы говорили об этом после праздников, и он понял. «Бавария» — отличный клуб, но он не обязательно выиграет с топ-командой», — приводит слова Бонуччи Juvefc.

19 июля «Бавария» объявила о переходе 22-летнего голландца. Немецкий клуб заплатит за игрока 70 млн евро.

Де Лигт стал игроком «Юве» в 2019 году, перейдя из «Аякса». В прошлом сезоне защитник забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 42 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.