Бонуччи об уходе де Лигта: «Бавария» — отличный клуб, но он не обязательно выиграет с топ-командой»
Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи поделился мнением о переходе Маттейса де Лигта в «Баварию».
«Меня не удивило прощание Де Лигта, поскольку некоторые его заявления намекали на то, что он не хочет оставаться в «Ювентусе. Но я думаю, что в основе всего лежит уважение. Коллектив, в котором он был в течение трех лет, помог ему вырасти, и клуб вложил в него деньги. Я желаю ему всего наилучшего, но некоторые фразы, которые он говорил в составе сборной, не были приятными. Мы говорили об этом после праздников, и он понял. «Бавария» — отличный клуб, но он не обязательно выиграет с топ-командой», — приводит слова Бонуччи Juvefc.
19 июля «Бавария» объявила о переходе 22-летнего голландца. Немецкий клуб заплатит за игрока 70 млн евро.
Де Лигт стал игроком «Юве» в 2019 году, перейдя из «Аякса». В прошлом сезоне защитник забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 42 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
|Сампдория
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16
|Специя
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17
|Салернитана
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18
|Лечче
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19
|Кремонезе
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20
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
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|19:30
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Сампдория – Аталанта
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|21:45
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
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|19:30
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Лацио – Болонья
|- : -
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Салернитана – Рома
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Специя – Эмполи
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Верона – Наполи
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Ювентус – Сассуоло
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