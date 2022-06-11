«Милан» близок к покупке нападающего «Брюгге» за 20 миллионов евро

«Милан» интересуется нападающим «Брюгге» Ноа Лангом. «Россонери» близки к соглашению по трансферу 22-летнего голландца, сообщает Calciomercato.

«Милан» заплатит за воспитанника «Аякса» 20 миллионов евро. Еще 3 миллиона евро бельгийский клуб может получить в виде бонусов.

Оклад футболиста составит 2,8 миллиона евро в год без учета бонусных выплат.

Ланг уже предупредил одноклубников о своем уходе, хотя имеет действующий контракт с Брюгге до лета 2025 года.

Добавим, что в прошлом сезоне Ланг провел 48 матчей, в которых оформил 9 голов и 15 ассистов.