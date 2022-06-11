Одриосола может перейти в «Интер» в качестве замены Дюмфрису

Защитник «Реала» Альваро Одриосола вернется в «королевский клуб» после годичной аренды в «Фиорентине». Следующий сезон игрок может начать в «Интере», который проявляет интерес к 26-летнему защитнику, сообщает Tuttosport.

В минувшем сезоне фулбек сыграл 27 матчей во всех турнирах за «фиалок», записав на свой счет 1 гол и 1 результативную передачу.

«Реал» готов расстаться с игроком за сумму в 20 миллионов евро. Его контракт со «сливочными» рассчитан до 2024 года.

«Интер» рассматривает Одриосолу в качестве потенциальной замены защитнику Дензелу Дюмрифсу, который летом может покинуть клуб из Милана.