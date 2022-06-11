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Сегодня, 22:34

Одриосола может перейти в «Интер» в качестве замены Дюмфрису

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Реала» Альваро Одриосола вернется в «королевский клуб» после годичной аренды в «Фиорентине». Следующий сезон игрок может начать в «Интере», который проявляет интерес к 26-летнему защитнику, сообщает Tuttosport.

В минувшем сезоне фулбек сыграл 27 матчей во всех турнирах за «фиалок», записав на свой счет 1 гол и 1 результативную передачу.

«Реал» готов расстаться с игроком за сумму в 20 миллионов евро. Его контракт со «сливочными» рассчитан до 2024 года.

«Интер» рассматривает Одриосолу в качестве потенциальной замены защитнику Дензелу Дюмрифсу, который летом может покинуть клуб из Милана.

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 Интер 38 25 9 4 84-32 84
3
 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
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 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
5
 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
6
 Рома 38 18 9 11 59-43 63
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 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
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 Аталанта 38 16 11 11 65-48 59
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 Сассуоло 38 13 11 14 64-66 50
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 Специя 38 10 6 22 41-71 36
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 Салернитана 38 7 10 21 33-78 31
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 Кальяри 38 6 12 20 34-68 30
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 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
20
 Венеция 38 6 9 23 34-69 27
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 0 : 3
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Дженоа – Болонья
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 0 : 1
21.05 21:45
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 3 : 3
21.05 21:45
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 2 : 0
22.05 13:30
Специя – Наполи
 0 : 3
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Интер – Сампдория
 3 : 0
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 0 : 3
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Венеция – Кальяри
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Салернитана – Удинезе
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Хакан Чалханоглу

Интер

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Николо Барелла

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Интер

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И К Ж
Адама Сумаоро

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Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

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 29 1 11
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