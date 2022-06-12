«Ювентус» трижды встречался с агентом Дзаньоло

«Ювентус» продолжает попытки трансфер полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло, сообщает журналист Николо Скира.

Руководство «старой синьоры» уже провело три встречи с агентом 22-летнего игрока. Футболист сборной Италии также интересен «Милану», однако именно «Ювентус» считается первым претендентом на Дзаньоло.

Ожидается, что трансфер итальянца может принести «волкам» около 55 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Дзаньоло забил 8 мячей и отдал 9 результативных передач в 42 матчах за «Рому» во всех турнирах. Контракт хавбека с римским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.