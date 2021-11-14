Миколенко прокомментировал информацию об интересе со стороны «Дженоа»
Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал слухи об интересе «Дженоа».
«До меня слухи дошли, но все мои мысли связаны с тем, как лучше выступить за «Динамо» в чемпионате Украины и еврокубках, — приводит слова Миколенко ua.tribuna.com со ссылкой на каналы «Футбол 1/Футбол 2».
Также защитник прокомментировал назначение бывшего главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко наставником «Дженоа».
«Я очень рад за Шевченко, он легенда украинского футбола. Надеюсь, что он и дальше будет классным тренером», — сказал он.
Ранее сообщалось, что 45-летний украинский тренер хочет пригласить в генуэзский клуб двух защитников сборной Украины: Александра Зинченко («Манчестер Сити») и Виталия Миколенко («Динамо» Киев).
7 ноября «Дженоа» объявил о назначении Шевченко на пост главного тренера команды. Контракт с тренером рассчитан до 2024 года.
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