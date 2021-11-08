Шевченко хочет переманить в «Дженоа» Зинченко, Миколенко, Кастильехо и Пулишича

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко сообщил руководству, каких игроков хотел бы видеть в команде.

По информации Il Secolo XIX, украинский специалист, хочет пригласить в итальянский клуб двух защитников сборной Украины — Александра Зинченко («Манчестер Сити») и Виталия Миколенко («Динамо» Киев).

Также Шевченко заинтересован в полузащитнике «Милана» Саму Кастильехо и вингере «Челси» Кристиане Пулишиче.

«Дженоа» в текущем сезоне занимает 18-е месте в турнирной таблице чемпионата Италии.