Шевченко хочет переманить в «Дженоа» Зинченко, Миколенко, Кастильехо и Пулишича
16:10
Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко сообщил руководству, каких игроков хотел бы видеть в команде.
По информации Il Secolo XIX, украинский специалист, хочет пригласить в итальянский клуб двух защитников сборной Украины — Александра Зинченко («Манчестер Сити») и Виталия Миколенко («Динамо» Киев).
Также Шевченко заинтересован в полузащитнике «Милана» Саму Кастильехо и вингере «Челси» Кристиане Пулишиче.
«Дженоа» в текущем сезоне занимает 18-е месте в турнирной таблице чемпионата Италии.
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