Абрахам: «Моуринью научил меня быть монстром»

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам рассказал, чему научил его главный римского клуба Жозе Моуринью.

«Моуринью научил меня быть монстром, — приводит слова Абрахама The Telegraph. — Жозе сказал, что я был слишком хорошим футболистом. Но нужно проявлять агрессивность, когда становишься старше как нападающий. Дело не только в том, чтобы хорошо играть на поле. Нужен характер, чтобы напугать защитников. Я учусь этому и становлюсь лучше».

В нынешнем сезоне 24-летний Абрахам забил пять мячей и отдал две результативные передачи в 17 матчах.

После 12 туров чемпионата Италии набрал 19 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.