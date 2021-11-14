Абрахам: «Моуринью научил меня быть монстром»
Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам рассказал, чему научил его главный римского клуба Жозе Моуринью.
«Моуринью научил меня быть монстром, — приводит слова Абрахама The Telegraph. — Жозе сказал, что я был слишком хорошим футболистом. Но нужно проявлять агрессивность, когда становишься старше как нападающий. Дело не только в том, чтобы хорошо играть на поле. Нужен характер, чтобы напугать защитников. Я учусь этому и становлюсь лучше».
В нынешнем сезоне 24-летний Абрахам забил пять мячей и отдал две результативные передачи в 17 матчах.
После 12 туров чемпионата Италии набрал 19 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.
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Дополнительная информация:
https://www.telegraph.co.uk/football/2021/11/13/tammy-abraham-interview-jose-mourinho-told-monster/
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