Мхитарян решил остаться в «Роме»
Полузащитник Генрих Мхитарян некоторое время сомневался в том, стоит ли ему оставаться в «Роме», учитывая, что со следующего сезона командой будет руководить Жозе Моуринью, сообщает Calciomercato. Тем не менее, армянский полузащитник все-таки решил и дальше выступать за римлян.
«Рома», в которой Мхитарян получает три миллиона за сезон плюс миллион в виде бонусов, также заинтересована в том, чтобы удержать его.
Моуринью и Мхитарян вместе работали в «Манчестер Юнайтед». Конфликт между ними привел к уходу игрока в «Арсенал».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю