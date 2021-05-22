Мхитарян решил остаться в «Роме»

Полузащитник Генрих Мхитарян некоторое время сомневался в том, стоит ли ему оставаться в «Роме», учитывая, что со следующего сезона командой будет руководить Жозе Моуринью, сообщает Calciomercato. Тем не менее, армянский полузащитник все-таки решил и дальше выступать за римлян.

«Рома», в которой Мхитарян получает три миллиона за сезон плюс миллион в виде бонусов, также заинтересована в том, чтобы удержать его.

Моуринью и Мхитарян вместе работали в «Манчестер Юнайтед». Конфликт между ними привел к уходу игрока в «Арсенал».