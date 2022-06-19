Бывший защитник «Манчестер Сити» и «Интера» Коларов объявил о завершении карьеры

Сербский защитник Александр Коларов объявил о завершении карьеры футболиста.

«Я всегда знал, что этот момент рано или поздно настанет. Хоть мне и жаль закрывать эту главу в своей жизни, я рад, что многого достиг, я всегда мечтал об этом», — приводит Sportske текст заявления Коларова.

36-летний серб — воспитанник «Црвены Звезды». Также он выступал за «Чукарички», белградский ОФК, «Лацио», «Манчестер Сити», «Рому» и «Интер».

Футболист дважды становился чемпионом Англии, а также по два раза выигрывал Кубок английской лиги, Кубок и Суперкубок Италии. Также Коларов выигрывал чемпионат Италии, Кубок и Суперкубок Англии.