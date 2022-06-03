«Салернитана» продлила контракт с главным тренером

«Салернитана» продлила контракт с главным тренером. Новое соглашение Давиде Николы с клубом рассчитано до 2024 года, сообщает сайт команды.

В сезоне-2021/22 команда заняла 17-е место в турнирной таблице серии А и избежала вылета из высшего дивизиона чемпионата Италии.

Ранее «Салернитана» объявила об увольнении спортивного директора Вальтера Сабатини.

Клуб не стал продлевать контракт с 67-летним специалистом.