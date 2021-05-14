Мхитарян попросил агента найти ему новый клуб из-за назначения Моуринью главным тренером «Ромы»

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян готов покинуть команду летом, сообщает Il Tempo.

По информации СМИ, Мхитарян не будет продлевать контракт, который истекает летом, из-за назначения Жозе Моуринью главным тренером «Ромы» со следующего сезона. Его агент Мино Райола уже предложил игрока нескольким клубам, в том числе «Милану». Отмечается, что руководство «Ромы» не хочет отпускать футболиста.

Мхитарян уже выступал под руководством Моуринью в «Манчестер Юнайтед» и из-за конфликта с тренером перешел в «Арсенал» в январе 2018 года.

В текущем сезоне 32-летний полузащитник провел 32 матча в чемпионате Италии, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач.