Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Мхитарян попросил агента найти ему новый клуб из-за назначения Моуринью главным тренером «Ромы»

22:37
Теги:

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян готов покинуть команду летом, сообщает Il Tempo.

По информации СМИ, Мхитарян не будет продлевать контракт, который истекает летом, из-за назначения Жозе Моуринью главным тренером «Ромы» со следующего сезона. Его агент Мино Райола уже предложил игрока нескольким клубам, в том числе «Милану». Отмечается, что руководство «Ромы» не хочет отпускать футболиста.

Мхитарян уже выступал под руководством Моуринью в «Манчестер Юнайтед» и из-за конфликта с тренером перешел в «Арсенал» в январе 2018 года.

В текущем сезоне 32-летний полузащитник провел 32 матча в чемпионате Италии, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://www.iltempo.it/sport/2021/05/14/news/mkhitaryan-clausola-contratto-mourinho-rinnovo-roma-stipendio-milan-mercato-raiola-27222842/

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«С тобой мы еще увидимся, парнишка». Чимаев ответил брату Хабиба и объяснил удаление предыдущих постов
Жена Федуна в совете директоров «Спартака» — отличное событие для клуба. Объясняем почему
19 российских клубов получили лицензию на выступление в РПЛ
«К Азмуну присматриваются «Аталанта» и «Рома». Влашич уедет из России. С Кокориным все запутано». Интервью ведущего эксперта La Gazzetta dello Sport по трансферам

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд