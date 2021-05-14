Мхитарян попросил агента найти ему новый клуб из-за назначения Моуринью главным тренером «Ромы»
Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян готов покинуть команду летом, сообщает Il Tempo.
По информации СМИ, Мхитарян не будет продлевать контракт, который истекает летом, из-за назначения Жозе Моуринью главным тренером «Ромы» со следующего сезона. Его агент Мино Райола уже предложил игрока нескольким клубам, в том числе «Милану». Отмечается, что руководство «Ромы» не хочет отпускать футболиста.
Мхитарян уже выступал под руководством Моуринью в «Манчестер Юнайтед» и из-за конфликта с тренером перешел в «Арсенал» в январе 2018 года.
В текущем сезоне 32-летний полузащитник провел 32 матча в чемпионате Италии, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач.
Дополнительная информация:
https://www.iltempo.it/sport/2021/05/14/news/mkhitaryan-clausola-contratto-mourinho-rinnovo-roma-stipendio-milan-mercato-raiola-27222842/
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