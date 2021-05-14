Миранчук попал в заявку «Аталанты» на матч с «Дженоа»
22:20
«Аталанта» в Twitter опубликовала заявку на матч 37-го тура чемпионата Италии против «Дженоа».
В заявку попал российский полузащитник Алексей Миранчук, а также украинец Руслан Малиновский.
Матч «Дженоа» — «Аталанта» состоится завтра, 15 мая. Начало встречи — в 16:00.
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