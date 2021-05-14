Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Миранчук попал в заявку «Аталанты» на матч с «Дженоа»

22:20
Теги:

«Аталанта» в Twitter опубликовала заявку на матч 37-го тура чемпионата Италии против «Дженоа».

В заявку попал российский полузащитник Алексей Миранчук, а также украинец Руслан Малиновский.

Матч «Дженоа» — «Аталанта» состоится завтра, 15 мая. Начало встречи — в 16:00.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/Atalanta_BC/status/1393229260286988289

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«С тобой мы еще увидимся, парнишка». Чимаев ответил брату Хабиба и объяснил удаление предыдущих постов
Жена Федуна в совете директоров «Спартака» — отличное событие для клуба. Объясняем почему
19 российских клубов получили лицензию на выступление в РПЛ
«К Азмуну присматриваются «Аталанта» и «Рома». Влашич уедет из России. С Кокориным все запутано». Интервью ведущего эксперта La Gazzetta dello Sport по трансферам

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд