Миранчук попал в заявку «Аталанты» на матч с «Дженоа»

«Аталанта» в Twitter опубликовала заявку на матч 37-го тура чемпионата Италии против «Дженоа».

В заявку попал российский полузащитник Алексей Миранчук, а также украинец Руслан Малиновский.

Матч «Дженоа» — «Аталанта» состоится завтра, 15 мая. Начало встречи — в 16:00.