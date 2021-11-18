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Мхитарян недоволен своим положением в «Роме» и может покинуть клуб зимой

17:15

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян недоволен своим положением в клубе, сообщает Goal со ссылкой на Corriere dello Sport.

По информации источника, 32-летнему армянину не нравится его роль и задачи на поле, из-за которых он реже принимает участие в атаках команды.

Мхитарян выступает за «Рому» с сентября 2020 года. В сезоне-2021/22 футболист принял участие в 15 матчах команды, на его счету 2 гола и 3 результативных передачи.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/live/transfer-news-and-rumours-live/blt67f5665076a589c8

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Иван Торопцев все материалы автора

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