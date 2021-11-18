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Рафаэл Леан продлит контракт с «Миланом» до 2026 года

18:13
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Форвард «Милана» Рафаэл Леан продлит действующий контракт, сообщает итальянский журналист Пьетро Маццара.

По данным источника, агент игрока Жорже Мендеш договорился с клубом о заключении нового контракта. Соглашение будет рассчитано до июня 2026 года. Зарплата составит 4 миллиона евро в год.

22-летний португалец в текущем сезоне провел 16 матчей за «Милан» во всех турнирах и забил пять мячей при двух голевых передачах.

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Евгений Петров все материалы автора

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