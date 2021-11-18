Агент Миранчука прибыл на переговоры в Италию

Как стало известно «СЭ», Вадим Шпинев, агент 26-летнего полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, прибыл в Италию. Судя по всему, цель поездки — переговоры о будущем футболиста, который в этом сезоне редко появляется на поле.

На счету россиянина шесть встреч в серии А, две — в Лиге чемпионов, при этом в них он не забил ни одного гола. Последний раз Миранчук играл за свой клуб 27 октября против «Сампдории», выйдя на замену на 11 минут. Трансферная стоимость Алексея на портале transfermarkt.de упала по сравнению с декабрем 2020 года на 4,5 миллиона евро — с 18 до 13,5.

Местные СМИ сообщали об интересе к хавбеку со стороны «Торино», «Сассуоло» и «Дженоа», но информация о команде из Генуи, по нашим данным, не соответствует действительности. Речь в любом случае идет об аренде до конца мая.

Шпинев пробудет в Бергамо ориентировочно до вторника, а в субботу, 20 ноября, он должен посетить домашний матч «Аталанты» в 13-м туре чемпионата со «Специей».