«Милан» и «Ювентус» лидируют в гонке за хавбека «МЮ» Лингарда

«Милан» и «Ювентус» возглавляют гонку за полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда.

По данным ESPN, эти клубы уже проявили интерес к 29-летнему игроку, который хочет снова начать регулярно играть.

Полузащитник летом станет свободным агентом, а «красные дьяволы» еще не предложили ему продлить контракт.

В нынешнем сезоне Лингард забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 22 матчах за «МЮ» во всех турнирах.