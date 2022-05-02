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Сегодня, 18:27

«Милан» и «Ювентус» лидируют в гонке за хавбека «МЮ» Лингарда

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Милан» и «Ювентус» возглавляют гонку за полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда.

По данным ESPN, эти клубы уже проявили интерес к 29-летнему игроку, который хочет снова начать регулярно играть.

Полузащитник летом станет свободным агентом, а «красные дьяволы» еще не предложили ему продлить контракт.

В нынешнем сезоне Лингард забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 22 матчах за «МЮ» во всех турнирах.

Источник: https://www.espn.co.uk/football/soccer-transfers/story/4656077/jesse-lingard-set-to-leave-manchester-united-as-ac-milanjuventus-lead-chase-sources
Джесси Лингард
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Милан
ФК Ювентус
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 Милан 35 23 8 4 61-30 77
2
 Интер 35 22 9 4 74-29 75
3
 Наполи 35 21 7 7 67-31 70
4
 Ювентус 35 20 9 6 54-31 69
5
 Рома 35 17 8 10 55-40 59
6
 Лацио 35 17 8 10 70-53 59
7
 Фиорентина 35 17 5 13 54-47 56
8
 Аталанта 34 15 10 9 61-43 55
9
 Верона 35 14 10 11 61-52 52
10
 Торино 35 12 11 12 45-37 47
11
 Сассуоло 35 12 10 13 60-61 46
12
 Удинезе 35 10 13 12 54-54 43
13
 Болонья 35 11 10 14 39-48 43
14
 Эмполи 35 9 10 16 46-65 37
15
 Сампдория 35 9 6 20 42-57 33
16
 Специя 35 9 6 20 37-63 33
17
 Кальяри 35 6 10 19 32-64 28
18
 Дженоа 35 3 16 16 25-55 25
19
 Салернитана 33 6 7 20 28-70 24
20
 Венеция 34 5 7 22 28-63 22
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30.04 16:00
Кальяри – Верона
 1 : 2
30.04 16:00
Наполи – Сассуоло
 6 : 1
30.04 19:00
Сампдория – Дженоа
 1 : 0
30.04 21:45
Специя – Лацио
 3 : 4
1.05 13:30
Ювентус – Венеция
 2 : 1
1.05 16:00
Милан – Фиорентина
 1 : 0
1.05 16:00
Эмполи – Торино
 1 : 3
1.05 19:00
Удинезе – Интер
 1 : 2
1.05 21:45
Рома – Болонья
 0 : 0
2.05 21:45
Аталанта – Салернитана
 - : -
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 17
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 9
Лоренцо Инсинье

Лоренцо Инсинье

Наполи

 8
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 26 2 5
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 26 1 10
Кельвен Амиан

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Специя

 29 1 7
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