Мертенс рассказал, что получает пощечины от пожилой дамы, когда плохо играет

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс рассказал о знакомстве с пожилой дамой.

— Есть одна пожилая дама, которая живет надо мной, — цитирует 32-летнего бельгийца ESPN. — Ей примерно 75 лет, и она всегда платит мне за визит после игры. Если я сыграл хорошо, она поздравляет меня. Если не очень — я рискую получить шлепок по лицу. Люди в Италии очень зависимы от футбола. И молодежь, и старики.

В текущем сезоне Мертенс провел 9 матчей, в которых забил 6 голов.