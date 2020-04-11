Мертенс не планирует продлевать контракт с «Наполи»

Форвард «Наполи» Дрис Мертенс не будет продлевать контракт, сообщают итальянские СМИ.

По данным La Gazzetta dello Sport, бельгиец решил уйти из команды, так как не пришел к согласию с клубом по поводу санкций. Мертенс просил все штрафы за недавний конфликт в клубе, когда игроки отказались отправляться на базу на несколько дней по требованию президента Аурелио Де Лаурентиса, направить на благотворительность.

Но клуб отказался, после чего футболист решил отказаться от нового контракта. Кроме того, игрок недоволен тем, что из-за коронавируса были уволены некоторые сотрудники клуба. Не исключается, что у сторон также возникли разногласия по поводу зарплаты. Контракт игрока истекает нынешним летом.

32-летний Дрис Мертенс в текущем сезоне провел 29 матчей за «Наполи» и забил 12 мячей при шести голевых передачах.