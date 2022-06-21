Медосмотр Мхитаряна в «Интере» должен пройти 22 июня

Полузащитник Генрих Мхитарян в ближайшее время будет официально представлен в качестве новичка «Интера», сообщает журналист Николо Скира.

Медицинский осмотр 33-летнего армянина в «Интере» назначен на среду, 22 июня. После этого сделка будет официально подтверждена.

Ожидается, что соглашение будет рассчитано до конца июня 2024 года.

В сезоне-2021/22 Мхитарян забил 5 голов и сделал 9 результативных передач в 44 матчах за «Рому». Контракт футболиста с римлянами действует до конца июня 2022 года.