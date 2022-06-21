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Сегодня, 21:53

Кавани может продолжить карьеру в «Салернитане»

Иван Шитик
Корреспондент
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Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани может вернуться в чемпионат Италии. 35-летний форвард получил предложение от «Салернитаны», сообщает La Gazzetta dello Sport.

В случае перехода Кавани будет получать в «Салернитане» два миллиона евро ежегодно, плюс еще по 200 тысяч за каждый забитый гол. Президент клуба Данило Иерволини является большим поклонником таланта уругвайского нападающего.

Кавани покинул «Манчестер Юнайтед» после истечения срока контракта с английским клубом.

В нынешнем сезоне он провел за «МЮ» 20 матчей и забил 2 гола.

Напомним, что Кавани уже выступал в Италии, где защищал цвета «Палермо» и «Наполи».

Эдинсон Кавани
ФК Салернитана
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 Салернитана 38 7 10 21 33-78 31
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 Кальяри 38 6 12 20 34-68 30
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 0 : 3
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22.05 13:30
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Интер – Сампдория
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Сассуоло – Милан
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22.05 22:00
Венеция – Кальяри
 0 : 0
22.05 22:00
Салернитана – Удинезе
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Интер

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П
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Интер

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Адама Сумаоро

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Итан Ампаду

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