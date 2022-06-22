Рэмзи готов уйти из «Ювентуса» за четыре миллиона евро компенсации

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи готов расторгнуть контракт с туринским клубом, рассчитанный до июня 2023 года, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По информации источника, 31-летний валлиец готов уйти из «Ювентуса» за четыре миллиона евро компенсации.

Отмечается, что полузащитник получает в туринском клубе 7,3 миллиона евро в год.

При этом стороны уже ведут переговоры о расторжении контракта.

Вторую половину прошедшего сезона Рэмзи провел на правах аренды в «Рейнджерс». На его счету два гола и две результативные передачи в 18 матчах во всех турнирах.