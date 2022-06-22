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Сегодня, 10:45

Рэмзи готов уйти из «Ювентуса» за четыре миллиона евро компенсации

Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи готов расторгнуть контракт с туринским клубом, рассчитанный до июня 2023 года, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По информации источника, 31-летний валлиец готов уйти из «Ювентуса» за четыре миллиона евро компенсации.

Отмечается, что полузащитник получает в туринском клубе 7,3 миллиона евро в год.

При этом стороны уже ведут переговоры о расторжении контракта.

Вторую половину прошедшего сезона Рэмзи провел на правах аренды в «Рейнджерс». На его счету два гола и две результативные передачи в 18 матчах во всех турнирах.

Источник: https://twitter.com/NicoSchira/status/1539456769403019270
Аарон Рэмзи
Футбол
ФК Рейнджерс
ФК Ювентус
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 Торино 38 13 11 14 46-41 50
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 Специя 38 10 6 22 41-71 36
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 Салернитана 38 7 10 21 33-78 31
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 Кальяри 38 6 12 20 34-68 30
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 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
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 Венеция 38 6 9 23 34-69 27
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Торино – Рома
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Лацио – Верона
 3 : 3
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Фиорентина – Ювентус
 2 : 0
22.05 13:30
Специя – Наполи
 0 : 3
22.05 19:00
Интер – Сампдория
 3 : 0
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 0 : 3
22.05 22:00
Венеция – Кальяри
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22.05 22:00
Салернитана – Удинезе
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Лацио

 27
Душан Влахович

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Ювентус

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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

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Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

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Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 10
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 29 1 11
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

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