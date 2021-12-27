Медосмотр Бога в «Аталанте» отложен на несколько дней
Нападающий «Сассуоло» Жереми Бога в ближайшее время завершит свой переход в «Аталанту». Однако медосмотр игрока был перенесен на несколько дней, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Ивуариец пройдет обследование ориентировочно 30 или 31 декабря. После этого будут оформлены последние детали сделки.
В сезоне-2021/22 Бога провел 12 матчей за «Сассуоло», на его счету 3 результативных передачи. Ранее сообщалось, что «Аталанта» заплатит за футболиста 22 миллиона евро.
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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