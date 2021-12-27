«Дженоа» планирует арендовать Роберто Пикколи и Даниеля Базелли
«Дженоа» хочет взять в аренду нападающего «Аталанты» Роберто Пикколи и полузащитника «Торино» Даниеля Базелли, сообщает журналист Николо Скира.
29-летний Базелли в текущем сезоне сыграл за команду шесть матчей и не отметился результативными действиями.
20-летний Пикколи в сезоне-2021/22 провел в чемпионате Италии 10 матчей и забил один гол.
«Дженоа» занимает 18 место в турнирной таблице серии А, имея на счету 11 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/NicoSchira/status/1475474325121740808?s=20
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю