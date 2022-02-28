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Сарри: «Лацио» против «Наполи» играл хорошо и не заслужил поражения"

Сарри считает, что «Лацио» не заслужил поражения в матче с «Наполи»
Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал поражение от «Наполи» (1:2) в матче 27-го тура чемпионата Италии.

«Мы показали хорошую игру, доминировали в первом тайме. Во втором тайме мы немного сдали и поплатились за это, пропустив в самой концовке матча. Однако если три месяца назад все думали, что «Наполи» нам не по зубам, то сегодня у нас были отличные шансы — у нас было больше голевых моментов. Нужно научиться читать игру, чтобы добиваться результата. Это вопрос деталей, потому что сегодня мы играли хорошо и не заслужили поражения», — приводит слова Сарри Football Italia.

«Лацио» занимает седьмое место в турнирной таблице серии А, имея на счету 43 очка.

В субботу, 5 марта, команды сыграют против «Кальяри». Начало — в 22.45 по московскому времени.

Источник: https://football-italia.net/sarri-rues-lazio-errors-but-sees-progress-against-napoli/

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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 27 17 6 4 49-19 57
2
 Милан 27 17 6 4 53-29 57
3
 Интер 26 16 7 3 55-22 55
4
 Ювентус 27 14 8 5 41-25 50
5
 Аталанта 25 12 8 5 46-30 44
6
 Рома 27 13 5 9 45-34 44
7
 Лацио 27 12 7 8 54-42 43
8
 Фиорентина 26 13 3 10 45-36 42
9
 Верона 27 11 7 9 52-43 40
10
 Сассуоло 27 9 9 9 45-45 36
11
 Торино 26 9 6 11 33-28 33
12
 Болонья 26 9 5 12 32-42 32
13
 Эмполи 27 8 7 12 40-53 31
14
 Удинезе 26 6 11 9 35-42 29
15
 Сампдория 26 7 5 14 35-42 26
16
 Специя 27 7 5 15 28-49 26
17
 Кальяри 27 5 10 12 28-48 25
18
 Венеция 26 5 7 14 24-47 22
19
 Дженоа 27 1 14 12 22-47 17
20
 Салернитана 26 3 6 17 20-59 14
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25.02 20:45
Милан – Удинезе
 1 : 1
25.02 23:00
Дженоа – Интер
 0 : 0
26.02 17:05
Салернитана – Болонья
 1 : 1
26.02 20:05
Эмполи – Ювентус
 2 : 3
26.02 22:50
Сассуоло – Фиорентина
 2 : 1
27.02 14:35
Торино – Кальяри
 1 : 2
27.02 17:05
Верона – Венеция
 3 : 1
27.02 20:05
Специя – Рома
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