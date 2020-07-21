Маурицио Сарри: «Чемпионство «Ювентуса»? Нет смысла говорить о чем-то, пока цель не достигнута»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился мнением о положении своей команды в турнирной таблице. После 34 туров чемпионата Италии туринский клуб занимает первую строчку, отрыв от ближайшего преследователя — «Интера» — составляет 8 очков.

— Как я всегда говорил, обсуждать возможное чемпионство — то же самое, что рассуждать о шансах забить гол, — цитирует Football Italia Сарри. — Пока гола нет, это еще ничего не значит. Нет смысла говорить о чем-то, если цель не достигнута. Нам надо набрать еще 4 очка, чтобы обеспечить титул. Каждое очко дается с трудом, особенно когда команда играет каждые 3 дня. «Ювентусу» нужно сохранять сосредоточенность.