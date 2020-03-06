Маттейс де Лигт объяснил, почему перешел в «Ювентус», а не в «Барселону»

Защитник Маттейс де Лигт объяснил, почему летом 2019 года он, будучи игроком «Аякса», принял предложение «Ювентуса», а не «Барселоны».

— Прошлым летом у меня были предложения от «Ювентуса», «ПСЖ» и «Барселоны», — цитирует Ziggo Sport де Лигта. — Я взвесил все «за» и «против», и к концу дня пришел к выводу, что буду быстрее прогрессировать в «Юве». У «бьяконери» есть конкретный стиль, я знал, что выступая за эту команду стану более совершенным футболистом.

Де Лигт перешел в «Ювентус» из «Аякса» летом 2019 года за 85,5 миллиона евро. 20-летний голландец провел за «бьяконери» 26 матчей в сезоне-2019/20, на его счету 2 гола.