Мать российской модели опровергла информацию об аресте дочери за клевету на игрока «Милана»

Мать российско-испанской модели Луизы Кремлевой сообщила, что ее дочь не подвергалась аресту за клевету на защитника «Милана» Тео Эрнандеса, который тогда играл за «Атлетико», сообщает Antena 3.

Ранее в СМИ появилась информация, что Луиза арестована в Испании за дачу ложных показаний. В 2017-м девушка обвинила Эрнандеса в изнасиловании.

«Это ложь, моя дочь не задержана, — приводит слова матери Луизы Antena 3. — Мы устали от этого. Мы не хотим больше ничего знать».

С лета 2019 года Тео Эрнандес выступает за «Милан».