Миранчук — лучший игрок серии А по передачам под удар в 2024 году

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук в матче 23-го тура серии А против «Лацио» (3:1) отдал 5 передач под удар.

Как сообщает Opta Sports, это является лучшим показателем среди всех футболистов встречи.

Всего с начала года на счету 28-летнего Миранчука уже 3 матча с 5+ пасами под удар, у всех остальных футболистов «Аталанты» лишь 1 такая игра. До этого у россиянина в Италии был только 1 матч с 5+ передачами под удар, причем в составе «Торино».

Отмечается, что российский полузащитник является лучшим игроком серии А по передачам под удар в 2024 году — 21. У Рафаэля Леау из «Милана» 15 таких ударов, он располагается на втором месте. Одноклубник Миранчука Шарль де Кетеларе идет третьим в этом списке (14).