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4 февраля, 22:30

Миранчук — лучший игрок серии А по передачам под удар в 2024 году

Алина Савинова
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Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук в матче 23-го тура серии А против «Лацио» (3:1) отдал 5 передач под удар.

Как сообщает Opta Sports, это является лучшим показателем среди всех футболистов встречи.

Всего с начала года на счету 28-летнего Миранчука уже 3 матча с 5+ пасами под удар, у всех остальных футболистов «Аталанты» лишь 1 такая игра. До этого у россиянина в Италии был только 1 матч с 5+ передачами под удар, причем в составе «Торино».

Отмечается, что российский полузащитник является лучшим игроком серии А по передачам под удар в 2024 году — 21. У Рафаэля Леау из «Милана» 15 таких ударов, он располагается на втором месте. Одноклубник Миранчука Шарль де Кетеларе идет третьим в этом списке (14).

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
Серия А
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 21 17 3 1 50-10 54
2
 Ювентус 22 16 5 1 36-13 53
3
 Милан 23 15 4 4 46-27 49
4
 Аталанта 22 12 3 7 40-22 39
5
 Болонья 22 9 9 4 29-22 36
6
 Рома 22 10 5 7 36-26 35
7
 Наполи 22 10 5 7 32-26 35
8
 Лацио 22 10 4 8 25-23 34
9
 Фиорентина 22 10 4 8 31-25 34
10
 Торино 22 8 8 6 20-19 32
11
 Монца 23 7 8 8 21-28 29
12
 Дженоа 23 7 8 8 24-26 29
13
 Лечче 23 5 9 9 24-33 24
14
 Фрозиноне 23 6 5 12 31-44 23
15
 Сассуоло 22 5 4 13 28-41 19
16
 Удинезе 23 2 13 8 23-37 19
17
 Верона 23 4 6 13 21-32 18
18
 Кальяри 22 4 6 12 21-38 18
19
 Эмполи 23 4 6 13 15-36 18
20
 Салернитана 23 2 7 14 19-44 13
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2.02 22:45
Лечче – Фиорентина
 3 : 2
3.02 17:00
Эмполи – Дженоа
 0 : 0
3.02 17:00
Удинезе – Монца
 0 : 0
3.02 20:00
Фрозиноне – Милан
 2 : 3
3.02 22:45
Болонья – Сассуоло
 4 : 2
4.02 14:30
Торино – Салернитана
 0 : 0
4.02 17:00
Наполи – Верона
 2 : 1
4.02 20:00
Аталанта – Лацио
 3 : 1
4.02 22:45
Интер – Ювентус
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Душан Влахович

Ювентус

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Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 11
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Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
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Маркус Тюрам

Интер

 7
Шарль Де Кетеларе

Шарль Де Кетеларе

Аталанта

 6
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 20 1 2
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 15 1 4
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Даниэль Болока

Сассуоло

 19 1 4
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