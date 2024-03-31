«Милан» победил «Фиорентину»

«Милан» обыграл «Фиорентину» в матче 30-го тура чемпионата Италии — 2:1. Встреча проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции.

У «россонери» голы забивали Рубен Лофтус-Чик и Рафаэл Леау. У «фиалок» отметился Альфред Дункан.

«Милан» одержал четвертую победу в серии А подряд. Команда Стефано Пиоли с 65 очками занимает второе место в таблице.

«Фиорентина» с 43 очками — на 10-й строчке чемпионата.