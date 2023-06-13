Аллегри: «Берлускони поразил меня количеством идей. Он должен был дожить до 120 лет»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отреагировал на новость о смерти бывшего президента «Милана» Сильвио Берлускони.

«Мое первое воспоминание о президенте Берлускони связано с тем, как я впервые встретился с ним в «Миланелло»: тогда во время нашей беседы он меня очень поразил, когда рассказал, сколько проектов и идей у него в голове. Чтобы воплотить их в жизнь, он должен был дожить по крайней мере до 120 лет! Отдавая дань уважения ему в этот день великой боли, я хотел бы подчеркнуть его великую харизму и его видение мира, которое не имело границ. Уверенный и чрезвычайно позитивный в планировании будущего», — сказал Аллегри в эфире SportMediaset.

Вчера, 12 июня, стало известно, что Берлускони скончался на 87-м году жизни в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что политику диагностировали лейкемию.

Берлускони был владельцем «Милана» с 1986 по 2016 год. В сентябре 2018-го итальянец приобрел «Монцу».