Кристиан Вьери назвал главную проблему «Милана» в этом сезоне
Бывший нападающий «Милана» Кристиан Вьери считает нападение главной проблемой команды. Он также оценил игру форварда миланцев Оливье Жиру.
«Милан» не забивает, от Жиру впереди мало толку, если мяч не попадает в штрафную площадь. Леау пытается бегать вперед, надо не бегать, а забивать, если другие забивают, то и ты должен", — цитирует Вьери pianetamilan.it.
«Милан» с 22 очками располагается на третьей строчке серии А.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|10
|8
|1
|1
|25-5
|25
|
2
|Ювентус
|10
|7
|2
|1
|16-6
|23
|
3
|Милан
|10
|7
|1
|2
|18-11
|22
|
4
|Наполи
|10
|5
|3
|2
|22-12
|18
|
5
|Фиорентина
|9
|5
|2
|2
|18-13
|17
|
6
|Аталанта
|9
|5
|1
|3
|15-8
|16
|
7
|Болонья
|10
|3
|6
|1
|11-8
|15
|
8
|Рома
|10
|4
|2
|4
|20-13
|14
|
9
|Лечче
|10
|3
|4
|3
|10-12
|13
|
10
|Монца
|10
|3
|4
|3
|9-9
|13
|
11
|Лацио
|9
|4
|1
|4
|12-12
|13
|
12
|Фрозиноне
|10
|3
|3
|4
|15-17
|12
|
13
|Торино
|10
|3
|3
|4
|7-12
|12
|
14
|Дженоа
|10
|3
|2
|5
|11-14
|11
|
15
|Сассуоло
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
16
|Верона
|10
|2
|2
|6
|6-12
|8
|
17
|Удинезе
|10
|0
|7
|3
|6-14
|7
|
18
|Эмполи
|9
|2
|1
|6
|3-16
|7
|
19
|Кальяри
|10
|1
|3
|6
|9-21
|6
|
20
|Салернитана
|10
|0
|4
|6
|6-20
|4
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|27.10
|21:45
|
Дженоа – Салернитана
|1 : 0
|28.10
|16:00
|
Сассуоло – Болонья
|1 : 1
|28.10
|19:00
|
Лечче – Торино
|0 : 1
|28.10
|21:45
|
Ювентус – Верона
|1 : 0
|29.10
|14:30
|
Кальяри – Фрозиноне
|4 : 3
|29.10
|17:00
|
Монца – Удинезе
|1 : 1
|29.10
|20:00
|
Интер – Рома
|1 : 0
|29.10
|22:45
|
Наполи – Милан
|2 : 2
|30.10
|20:30
|
Эмполи – Аталанта
|- : -
|30.10
|22:45
|
Лацио – Фиорентина
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|11
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|6
|
|
Оливье Жиру
Милан
|6
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|5
|
|
Федерико Димарко
Интер
|4
|
|
Джереми Толян
Сассуоло
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Малик Тшау
Милан
|8
|1
|3
|
|
Майк Меньян
Милан
|7
|1
|1
|
|
Санди Ловрич
Удинезе
|8
|1
|1
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