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Сегодня, 07:58

Кристиан Вьери назвал главную проблему «Милана» в этом сезоне

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий «Милана» Кристиан Вьери считает нападение главной проблемой команды. Он также оценил игру форварда миланцев Оливье Жиру.

«Милан» не забивает, от Жиру впереди мало толку, если мяч не попадает в штрафную площадь. Леау пытается бегать вперед, надо не бегать, а забивать, если другие забивают, то и ты должен", — цитирует Вьери pianetamilan.it.

«Милан» с 22 очками располагается на третьей строчке серии А.

ФК Милан
Кристиан Вьери
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«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 10 8 1 1 25-5 25
2
 Ювентус 10 7 2 1 16-6 23
3
 Милан 10 7 1 2 18-11 22
4
 Наполи 10 5 3 2 22-12 18
5
 Фиорентина 9 5 2 2 18-13 17
6
 Аталанта 9 5 1 3 15-8 16
7
 Болонья 10 3 6 1 11-8 15
8
 Рома 10 4 2 4 20-13 14
9
 Лечче 10 3 4 3 10-12 13
10
 Монца 10 3 4 3 9-9 13
11
 Лацио 9 4 1 4 12-12 13
12
 Фрозиноне 10 3 3 4 15-17 12
13
 Торино 10 3 3 4 7-12 12
14
 Дженоа 10 3 2 5 11-14 11
15
 Сассуоло 10 3 2 5 13-17 11
16
 Верона 10 2 2 6 6-12 8
17
 Удинезе 10 0 7 3 6-14 7
18
 Эмполи 9 2 1 6 3-16 7
19
 Кальяри 10 1 3 6 9-21 6
20
 Салернитана 10 0 4 6 6-20 4
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38 тур
27.10 21:45
Дженоа – Салернитана
 1 : 0
28.10 16:00
Сассуоло – Болонья
 1 : 1
28.10 19:00
Лечче – Торино
 0 : 1
28.10 21:45
Ювентус – Верона
 1 : 0
29.10 14:30
Кальяри – Фрозиноне
 4 : 3
29.10 17:00
Монца – Удинезе
 1 : 1
29.10 20:00
Интер – Рома
 1 : 0
29.10 22:45
Наполи – Милан
 2 : 2
30.10 20:30
Эмполи – Аталанта
 - : -
30.10 22:45
Лацио – Фиорентина
 - : -
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Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 11
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 6
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 6
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 5
Федерико Димарко

Федерико Димарко

Интер

 4
Джереми Толян

Джереми Толян

Сассуоло

 4
И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 8 1 3
Майк Меньян

Майк Меньян

Милан

 7 1 1
Санди Ловрич

Санди Ловрич

Удинезе

 8 1 1
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