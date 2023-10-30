Кристиан Вьери назвал главную проблему «Милана» в этом сезоне

Бывший нападающий «Милана» Кристиан Вьери считает нападение главной проблемой команды. Он также оценил игру форварда миланцев Оливье Жиру.

«Милан» не забивает, от Жиру впереди мало толку, если мяч не попадает в штрафную площадь. Леау пытается бегать вперед, надо не бегать, а забивать, если другие забивают, то и ты должен", — цитирует Вьери pianetamilan.it.

«Милан» с 22 очками располагается на третьей строчке серии А.