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Экс-игрок «Ювентуса» Тарделли: «Погба стал проблемой для клуба»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Ювентуса» Марко Тарделли раскритиковал хавбека туринцев Поля Погба.

«Погба не играет с апреля 2022 года, когда он был еще в «Манчестер Юнайтед». На сегодняшний день Погба — это серьезная проблема, которую «бьянконери» нужно решить. Ситуация также показывает, что у «Ювентуса» нет ясного представления о том, что происходит. Мне кажется, Аллегри должен вмешаться. Нельзя держать на зарплате такого футболиста. Его поведение по отношению к партнерам также некорректно. Меня это беспокоит», — приводит слова Тарделли Tuttomercatoweb.

Погба перешел в «Ювентус» прошлым летом на правах свободного агента. С ним был подписан долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до конца сезона-2025/2026.

Его команда занимает 9-е место в турнирной таблице серии А, набрав 29 очков за 22 матча.

Поль Погба
Футбол
ФК Ювентус
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 Интер 21 14 1 6 41-26 43
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 Аталанта 22 12 5 5 41-24 41
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 Рома 22 12 5 5 29-19 41
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 Лацио 22 11 6 5 37-19 39
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 Торино 22 8 6 8 22-23 30
8
 Удинезе 22 7 9 6 30-25 30
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 Монца 22 8 5 9 28-30 29
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 Салернитана 21 5 6 10 25-41 21
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 Специя 22 4 7 11 19-37 19
18
 Верона 21 3 5 13 19-33 14
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 Сампдория 21 2 4 15 10-36 10
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Удинезе – Сассуоло
 2 : 2
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12.02 20:00
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 1 : 0
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Адемола Лукман

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Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

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Сергей Милинкович-Савич

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Лацио

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Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

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 12 1 4
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Себастьяно Луперто

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