Марко Джампаоло: «Я хочу не просто победить «Интер», а сделать это красиво»

Главный тренер «Милана» Марко Джампаоло рассказал о настрое команды перед дерби с «Интером».

— Миланское дерби — особый матч, не поддающийся прогнозу. «Интер» — команда, которая в последнее время регулярно показывает впечатляющий футбол. Мне кажется, нас ждет самый сложный матч, особенно с точки зрения тактики, ведь Конте в этом плане безупречен.

Я настраиваю своих ребят на матч решительным способом, но я не хочу, чтобы они излишне нервничали. Я хочу не просто победить «Интер», а сделать это красиво.

Матч 4-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Интер» начнется 21 сентября в 21:45.