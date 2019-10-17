Марко Ди Вайо: «Звание «Тренер года-2019» должен получить Михайлович»

Экс-нападающий «Ювентуса» Марко Ди Вайо заявил, что тренером года должен стать рулевой «Болоньи» Синиша Михайлович.

— Синиша должен получить звание «Тренер года-2019», — цитирует Ди Вайо Джанлука Ди Марцио. — За все, что он делает для своей команды и футбола в целом. Он 5 месяцев болеет лейкемией, но не сдается и по-прежнему двигает «Болонью» вперед. Он вообще никогда не сдается, это удивительный человек!

Его поведение — сигнал всем, кто столкнулся со столь серьезной болезнью. Синиша не прячется ни от кого, Синиша не плачет в подушку. Он не пропускает тренировки, хотя мог бы из-за болезни. Его поведение — пример для всех нас.

Михайлович борется с лейкемией уже 5 месяцев. «Болонья» под его руководством занимает 11-е место с 9 очками в текущем сезоне серии А.

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