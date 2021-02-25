Маркизио не исключает, что в будущем станет политиком

Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио готов рассмотреть возможность начать карьеру в политике, сообщил сам экс-футболист 25 февраля.

«Мне нравится политика, я обсуждаю ее с друзьями за обедом или дома, — цитирует Маркизио Football Italia. — Мне нужно учиться, и это правильно, что я продолжаю свой путь вне спорта. Я буду первым, кто сделает шаг вперед и скажет да, если я понадоблюсь в Пьемонте или Турине».

35-летний Маркизио завершил карьеру в 2019 году после ухода из «Зенита». С сине-бело-голубыми он выиграл чемпионат России в сезоне-2018/19. С «Ювентусом» он семь раз выигрывал чемпионат Италии.