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Маркизио не исключает, что в будущем станет политиком

20:42
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Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио готов рассмотреть возможность начать карьеру в политике, сообщил сам экс-футболист 25 февраля.

«Мне нравится политика, я обсуждаю ее с друзьями за обедом или дома, — цитирует Маркизио Football Italia. —  Мне нужно учиться, и это правильно, что я продолжаю свой путь вне спорта. Я буду первым, кто сделает шаг вперед и скажет да, если я понадоблюсь в Пьемонте или Турине».

35-летний Маркизио завершил карьеру в 2019 году после ухода из «Зенита». С сине-бело-голубыми он выиграл чемпионат России в сезоне-2018/19. С «Ювентусом» он семь раз выигрывал чемпионат Италии.

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